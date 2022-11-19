企排18第六周首場賽事，由雲林美津濃與連莊的第三次碰頭揭開序幕，前兩次雙方戰成1勝1負平手，19日戰役成為關注的焦點。開頭雙方先各攻下一城，第三局上演精彩的拉鋸戰，由雲林美津濃率先贏得聽牌優勢，但連莊一舉拿下連拿第四、第五局，最後以23比25、25比20、25比27、25比19、15比10敗下陣來。

首局由連莊劉鴻杰先馳得點，雲林美津濃温逸凱把握嗆司機會追平分數，接著兩隊繼續精彩纏鬥，連莊呂姜耀凱關鍵的Ace球追回比分，連莊緊咬分數，但抵擋不住雲林美津濃的猛烈攻勢，由雲林美津濃張祐晨率先搶下局點，拿下第一局。

第二局連莊林冠州用一顆Ace球先發制人，雲林美津濃洪榮發攜手張祐晨穩住局面，此時連莊布萊恩猝不及防的吊球偷襲成功，幫助連莊趁勢反超三分，加上連莊陳冠銘以漂亮的時間差攻擊壓制住對手，連莊要回一局。

第三局連莊的布萊恩與美津濃温逸凱你來我往，兩隊一路糾纏到 Deuce，全場看的熱血沸騰，未料連莊接連發生兩次失誤，以 25比27將此局雙手奉上給雲林美津濃。

第四局開局連莊連續兩分失誤，教練趕緊喊出暫停重整士氣，暫停後連莊氣勢水漲船高馬上追回，雙方進入拉鋸，隨後連莊布萊恩的強力扣球一波將差距拉開到4分，最後連莊靠著攔網得手與發球直接得分，以25比19將戰線延長至第五局。

第五局連莊趁勝追擊，開局就取得5分領先，雖美津濃一度將縮小分差至2分，迫使連莊喊出暫停，暫停後連莊重新調整打出3比0的小高潮，最後以15比10收下第五局，贏下本場勝利。