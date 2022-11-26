企排18年第7周第1天第1戰，女子組由高雄台電對戰極速超跑，上次極速超跑與高雄台電對戰由高雄台電直落三送給極速超跑一次苦澀的完敗，剛從球員確診危機走出來的極速超跑26日力求洗刷恥辱，超跑火力全開，最後以25比23、25比18、29比27豪取勝利，更以5勝2敗戰績重回女子組龍頭地位。

首局高雄台電洪家瑤助攻給李諭送出一記漂亮的扣球先馳得點，極速超跑蔡幼群也不甘示弱以一記斜線進攻還以顏色，台電戰以8比4拉開差距，極速超跑江思萳及時跳出多次扣球得分幫助超跑拉平比數，逼迫高雄台電喊出暫停，暫停回來台電黃芯瑜及彭𦀡媃的強力防守幫助台電拿到兩分領先，然而極速超跑仍在後方緊緊跟隨尋找超車機會，超跑Santos暴力重扣幫助超跑反超兩分，最後超跑蔡幼群點球驚險幫助超跑拿下局末點。

次局超跑不僅進攻兇猛，防守也滴水不漏，陳怡如及蔡幼群的防守幫助超跑拉出一波8比0的攻勢，台電遭遇少見的開局大幅度落後，台電教練組試圖以一次暫停及兩次替補扭轉頹勢，台電郭覲怡及劉煜淳成功防守幫助隊伍止血，超跑Blanco及Santos接連重扣拉大優勢，超跑馬力加速將分差一度拉至10分差，局末點Santos重扣攻擊幫助隊伍25比18拿下。

第三局台電黃瀞萱攻守具備，將比分5比5拉平，超跑靠著火燙的進攻火力一度拉開比數，台電連追帶趕連拿4分將比數再度追至平手，超跑Blanco關鍵攔網及直線進攻打破僵局，幫助超跑18比16領先兩分，台電李姿瑩、黃芯瑜連續重扣得分拉起一波進攻攻勢，雙方進入焦土戰27比27平手，高雄台電最後扣球出界失誤，將勝利拱手讓給超跑。