高雄亞灣新亮點「時代公園」正式開放！時代公園是亞灣最大的公園，緊鄰捷運、輕軌，交通便捷，公園占地超過1萬坪，2日完工啟用，為強化城市行銷，園區內隨處可見開心遊玩的「高雄熊」公仔，營造宛如兒童樂園的歡樂氛圍。

高雄市長陳其邁表示，台積電、日月光相繼在高雄擴廠，讓南台灣半導體S廊帶成形，為吸引半導體產業鏈上游的IC設計產業，高雄市政府已於今年11月4日推出「亞灣2.0計畫」，將亞灣現有達27.8公頃的大型水岸基地，與中央合作打造企業集團旗艦中心聚落，邀請國際級企業進駐設置總部或研發基地，發展國際研訓及應用技術管理人才創新聚落，形塑兼具休閒觀光與金融經濟的開放水岸廊帶。

高市府為均衡空間發展，兼顧生活空間及品質，至今已在亞灣區內的65、70、79、80、83及88期重劃區內開闢多個公園，總面積約10.08公頃，總經費計2億3500萬元。

2日啟用的時代公園，是亞灣區最大地景亮點，位於前鎮區凱旋四路旁的65及88期市地重劃區，面積約3.5公頃，開闢工程經費約9700萬元，交通相當便捷，搭車至捷運凱旋站、輕軌前鎮之星站或開車都方便。

高雄市工務局說明，「時代公園」的特色在於豐富的遊憩及體健設施，於規劃階段辦理多場公民參與說明會，聽取在地意見，因鄰近高雄機場，特別設計滑翔翼造型公廁，另為強化城市行銷，園區內隨處可見開心遊玩的「高雄熊」公仔，營造宛如兒童樂園的歡樂氛圍。從時代公園步行5分鐘就可以到達知名購物中心、運動用品旗艦店、美食餐廳等地標。