台北市長柯文哲批評，要指控人家就要有證據，現在突然說回歸市政，哪有這回事，根本就是「抹黑」。（游念育攝）

國民黨新竹市長候選人林耕仁近日猛攻民眾黨對手候選人高虹安立院助理費爭議，原訂今天赴北機站提交檢舉資料卻臨時喊卡，林耕仁說，選戰最後衝刺必須回歸到市政討論與願景，決定不要以訟止謗。對此，民眾黨主席、台北市長柯文哲批評，要指控人家就要有證據，現在突然說回歸市政，哪有這回事，根本就是「抹黑」。

柯文哲說，這場選舉到現在為止，只有抹黑，每次抹黑被打臉一次再換個題目再抹黑，從博士論文開始打起，連北一女也是特權，打到資策會、補習班，不知道再打什麼東西，打得太難看，林耕仁為什麼不把資料交出來，是非對錯黑白，如果認為是犯法就拿出來。

至於高虹安前助理李忠庭被爆料在永齡基金會才正職，甚至年收高達600萬，是否在高辦為人頭？柯文哲說，領助理費一樣回歸事實，永齡、鴻海是私人企業，要投資個人和雇用什麼員工，都是企業行為。

另外，外界質疑，高虹安曾在立法院推過服務型機器人案，被質疑鴻海也有類似投資，是否在替鴻海護航？柯文哲說，民眾黨5名立委根本沒辦法。

至於高虹安是否能度過這次危機，聲勢是否會被影響？柯文哲說，「不會，這種抹黑打過頭了，反而引起民眾的反感不會影響。」