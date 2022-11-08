國民黨北市議員徐巧芯6日晚間驚爆民進黨台北市長候選人陳時中與已婚人妻「十指緊扣」照片，昨（7）日再加碼公布當晚47秒親暱影片。引發藍綠大戰，其中一名台北市議員候選人表示，自己身為律師背景，徐已涉嫌違反公職人員選舉罷免法之意圖使人不當選、刑法公然侮辱，下午將赴北檢告發。

對於陳時中摟人妻影片，藍營酸陳時中「鹹豬手」；綠營群起痛罵「選舉奧步」，陳時中也透露遭拍攝的人妻致電道歉，稱造成困擾。現又殺出綠營議員候選人詹晉鑒喊告徐巧芯，對此徐巧芯僅以16字表示，「歡迎提告，沒有其他回應，祝他高票當選。」