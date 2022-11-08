臉書網友留言。（圖／截自臉書）

國民黨台北市議員徐巧芯6日公布民進黨台北市長候選人陳時中餐敘照片，質疑陳伸出「鹹豬手」，對台北市聯醫松德院區副院長李雅玲牽手、摟肩。陳昨（7）日表示，李有致電向他道歉，而他則透過機要祕書回應「愧疚大可不必」，因為這件事都是別人的不對，李並不要為此風波感到抱歉。此消息引熱議，大批網友為李打抱不平直呼：「被摸居然還要說對不起，世界奇觀！」

陳時中昨日接受節目訪問表示，他的機要祕書有接到李雅玲的電話，李對所造成的風波表示歉意；他則透過機要祕書回覆，「愧疚大可不必」，因為這件事都是別人的不對，是爆料者想要用此事影射、沒有道德，李並不用為此感到抱歉。

針對陳時中在節目《鄭知道了》中的言論，大批網友湧入《TVBS 新聞》、《yahoo!新聞》與臉書相關連結留言：「被摸居然還要說對不起，世界奇觀！」、「被摟肩、牽手，還得主動致歉，這水真深啊！」「果然，要被害者出來道歉」、「聽起來好像都是別人的錯，讓女主角出來道歉，真符合阿中的個性，當官就是不一樣，人夫在場也可以如此」、「怎麼感覺一副『得了便宜還賣乖』啊！」

也有網友認為：「又有新金句了：愧疚大可不必」、「老婆肩被摟手被牽跟她老公官司有沒有關係啊？」「為什麼民進黨執政後的觀點都和人民不一樣。奇怪……政黨有了慾望和權力真的很恐怖」、「腐敗一黨，不知道什麼叫迴避？難怪李遠哲感慨很深」、「這件事顛覆我的觀感」。