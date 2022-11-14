南投縣議員候選人簡千翔，宣誓絕不買票。（簡千翔提供／廖志晃南投傳真）

南投縣議員候選人簡千翔，宣誓絕不買票。（簡千翔提供／廖志晃南投傳真）

南投縣第一選區（南投名間區）縣議員候選人簡千翔，強調自己清白參選，絕不買票。也歡迎其他候選人一起來響應「不買票的選舉」。

簡千翔說，南投要進步，現在就得改變；簡千翔希望透過新的選舉方法，「不買票、不掛旗子、不潑髒水」，向選民推銷自己。

簡千翔說，南投縣每回選舉，賄選花招層出不窮，「選議員買票不一定會上，但「不買票一定選不上」。這項坊間傳言，多少反映著事實。因為幾屆的議會，37席縣議員，不買票、憑實力當選的，只有個位數。

簡千翔這次參選，帶給南投選民新氣象，讓大家知道，自己陽光正向的競選手法，不用「鈔票換選票」，也可以獲得最後勝利。

簡千翔背著大宣傳汽球徒步走選區、自己寫歌曲拍影片、用podcast跟孩子講故事，這些一樣都可以宣傳自己，在選戰中引起很高的討論度，走出選舉新氣象。

簡千翔說，參選不忘關懷社會。他購買口罩、酒精和噴瓶，請工讀生製作大量防疫包，挨家挨戶分送，也送給消防和醫護人員。

簡千翔說，「選民才是我們的老闆，不是樁腳」。他雖然沒有樁腳、沒有組織，卻一步一腳印，得到選民的認同。這次的選舉，他要向南投人致敬。

簡千翔強調，「買票」是對選民最大的人格汙辱，因這是用錢來要求選民作出價值的選擇，那些砸大錢的候選人，日後將從選民身上拿回更多，請選民三思；雖然一再聽聞買票的訊息，但他相信選民的智慧，不會為了1000元或500元，而改變自己的投票行為。

他認為，選舉不掛旗子，可以維持市容的整潔，不潑髒水是希望選舉回到正面表述，給人民正向的希望，讓選民可以選擇更好的，而不是候選人在比爛。

簡千翔說，選舉有如照妖鏡，照出瘋狗亂咬人、照出做賊的喊抓賊，不照出是非黑白，卻只照出藍綠；由衷希望能照出所有選民心中的善念，讓大家一起努力，戰勝買票歪風，樹立典範，為了南投更美好的未來。