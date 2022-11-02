高端公司10月31日公布疫苗採購合約內容，每劑約840元，針對有批評者稱「高端疫苗一劑超過200元都算貴」，臉書粉專「逆風的烏鴉」逆風指出，高端並沒有自主研發生產的能力，它的病毒株是美國國衛院的，佐劑是美國Dynavax的，這兩個關鍵技術讓高端每生產一劑疫苗，都必須支付權利金給美國國衛院和Dynavax。再加上高端也不具備大規模生產能力，代工費、分裝費又是一筆開支，做為「假國產疫苗」一劑200是不可能的。

「幫高端說句話。這是瘋了嗎？不是，請慢慢看下去。」逆風的烏鴉今(2日)在臉書發文表示，高端公布它的價格，說平均每劑是840元。有人說，從成本看，高端疫苗一劑超過200都算貴，他不認同這說法，所謂幫高端講一句話，就是說這個。

逆風的烏鴉表示，首先說840的價格，其實還是沒有說明一個問題，就是高端遲交了88萬多劑，依合約的3％價金罰了1800多萬，為何推算回來是一劑超過1000元。還有，這個價格也沒計算政府補助高端的4.7億元，如果計入，那每劑的價格就是大約900元，不是840元。

「為何我說高端200元的價格估算有問題？」烏鴉強調，如同之前說過的，因為做為一個「假國產疫苗」，高端並沒有自主研發生產的能力。它的病毒株是美國國衛院的，佐劑是美國Dynavax的佐劑，這兩個關鍵技術讓高端每生產一劑疫苗，都必須支付權利金給美國國衛院和Dynavax。再加上高端也不具備大規模生產能力，這500萬劑就有300萬劑是代工，代工費、分裝費又是一筆開支。這些支出，高端很可能都沒有寫在成本裡。

烏鴉指出，所以高端賣得貴，除了生產規模小，還有就是它「假國產疫苗」的身分。一劑200，是不可能的數字。高端的問題不在價格，而在根本不該給EUA也不該買。最大的弊案，則是美國給的病毒株，為何會落到高端手上，而不是交給政府可以掌控的國光？後者這個決定，也是造成今天國產疫苗窘境的關鍵因素。