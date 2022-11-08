衛福部食品藥物管理署 11月3日公布高端補件審查過關，確認高端疫苗具有保護效益，外界要求公布會議專家名單，中央疫情指揮中心指揮官王必勝卻說「要尊重委員意願」；北市議員應曉薇除不以為然外，更認為大大方方公開會議過程與紀錄可讓專家委員坦然面對外界的質疑。

應曉薇指出，若指揮中心不公開，她鼓勵委員也可自行公開捍衛自己的專業和尊嚴，「難道身為高端審查委員很丟臉？」還是又「被簽」保密條款？指揮中心有什麼難言之隱？或在推託卸責。

應曉薇說，疫情還未結束，指揮中心從消失的「3＋11」會議紀錄，擔心公開資料後會千瘡百孔就說是政治操作。

她批評，從全世界團結面對疫情對抗「新冠肺炎」，前衛福部長陳時中努力推銷新冠肺炎叫「武漢肺炎」那刻起，就清楚看到，以全臺台灣生命當賭注帶頭大做政治秀的，是執政黨打手陳時中，很遺憾王必勝好的不學，學奉承、學是非不分、學欺騙人民，「莫非又要學陳時中讓機密文件石沈大海，或者再等30年？」。

應曉薇說，身為萬華議員回想疫情爆發時萬華市民的苦難至今心中仍隱隱做痛，當萬華被抹黑為疫情破口，謠傳有「萬華病毒」，要求陳時中澄清，但陳時中為了保護「3＋11會議紀錄不能公開」寧可讓萬華背負是疫情破口罵名。

應曉薇痛批，直至現在陳時中不曾公開說「萬華不是破口」還癡心妄想成為台北市市長，如同王必勝拿政治操作做為不公開委員名單的藉口，是將全民當白癡。

應曉薇說，從指揮中心公佈打完3劑高端疫苗，對預防中重症、死亡率保護力皆高於莫德納、AZ疫苗；她說，一場疫情看不到公開透明、公理正義何在，從口罩、快篩劑到疫苗，應曉薇說國家隊真是萬歲萬萬歲。