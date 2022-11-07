中央流行疫情指揮中心日前對外公布高端疫苗的保護效益，遭疑是在幫高端「交作業」，引發批評。衛福部長薛瑞元今天表示，日前公布的保護效益並非針對高端而做，而是為了解初代疫苗在國內的防護效益，只是這份資料剛好在高端疫苗EUA審查委員會前出爐，因此必須提出。

薛瑞元今天赴立法院備詢，他於會前指出，外界對於高端疫苗保護效益報告必須先釐清，疾管署並非幫高端做保護力報告，而是目前已進入次世代疫苗的時代，因此疾管署對於過去接種單價疫苗的資料，必須進行統整，了解各個不同疫苗的真實世界保護力，並非針對高端。

薛瑞元說，只不過這份資料是在高端疫苗的EUA審查委員會之前出爐，因此必須提交該資料給委員參考，讓審查委員確定高端疫苗的EUA能否延續，會議中也不僅參考疾管署的真實世界保護力報告，也參考了高端疫苗自行製作的報告，以及國內某醫學中心做的報告，進行綜合分析。

薛瑞元強調，這種對各個疫苗廠牌的真實世界保護效益分析，世界各國都有在做，台灣並非唯一。

此外，台北市長候選人陳時中日前批評，都是沒打高端疫苗的人在批評高端，認為此舉相當不合理。薛瑞元對此也附和，直指現在是非已經亂掉，「都是沒打高端的在批評高端」，他強調外界要批評也不是不行，「但有打高端的出來說高端的好處也被批評，實在有點奇怪。」