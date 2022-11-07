防疫管制今起大鬆綁，指揮中心宣布放寬4大防疫措施，確診者隔離放寬為7+n天，同住接觸者改0+7自主防疫，居家隔離走入歷史，同時不再強制公共場所量體溫，並取消旅行團、健身房、遶境、八大行業等疫苗3劑令，《中時新聞網》整理相關新制內容，供民眾參考。

●確診者放寬7+n隔離

指揮中心分2階段鬆綁確診者居家照護及自主健康管理天數，今（7日）起確診者從7+7改為7+n，n為自主健康管理天數0到7天，也就是7天隔離完，若快篩陰性可提前解除自主健康管理，快篩陽性需自主健康管理最多7日，但期間均可外出，必須全程戴口罩，避免出入無法保持社交距離的不特定場所、禁止聚餐、有症狀者也禁止搭乘大眾交通運輸工具。

指揮中心表示，11月14日起確診者隔離天數再從7天縮短為5天，改為5+n。

確診居家照護今起改為7+n，14日起再放寬為5+n。(指揮中心提供)

●同住接觸者0+7自主防疫

確診者的同住接觸者不論是否接種3劑疫苗，一律不需居隔，改為0+7自主防疫，以最後接觸日為第0天，隔日為自主防疫第1天，匡列為接觸者當天需快篩1次，且應盡量避免接觸65歲以上長者、6歲以下幼童、免疫不全及免疫低下者等高風險對象，也禁止去長照機構及醫院陪、探病，外出時也須持2日內快篩陰性結果。

新制上路後「居家隔離」從此走入歷史，過去民眾隔離期間申請的「保險公司居家隔離理賠金」以及「衛福部防疫補償金」已不得再申請。

同住接觸者實施0+7自主防疫，免居家隔離。(指揮中心提供)

同住接觸者0+7自主防疫期間的規範。(指揮中心提供)

●團體旅遊、健身房、八大行業等場所取消3劑令，

7日起取消三劑令，民眾出入八大行業、健身房、團體旅遊、宗教活動（遶境、進香團）等不再需要打滿3劑疫苗，以及出示快篩陰性證明。

●公共場所免量體溫

取消公共場所、營業場所強制量體溫，各場所仍可視營業或服務性質需求，自行決定健康監測方式，但醫院和長照機構因病人抵抗力差，仍維持量體溫規定。

●調整陸港澳人士來台

"防疫4大鬆綁"上路 專家估7日確診有望1萬多例?!中視新聞 20221106

陸委會宣布，7日起開放陸籍在台研修生，以及港澳籍的白領可來台就業、從事宗教活動，並開放港澳觀光團來台觀光。