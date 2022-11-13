跆拳道是中華隊在奧運金牌的重要項目，為推廣基層跆拳道運動，台北市主委盃全國跆拳道錦標賽13日在台北體育館舉辦，在國家級表演團隊精彩演出之下，現場人數眾多，參加高達1500人次，為跆拳道運動在基層推廣打開新的一頁。

台北市主委盃全國跆拳道錦標賽在台北市體育總會跆拳道委員會主委李自明的帶領下，獲得熱烈報名參與，開幕邀請中華民國跆拳道委員會副理事長沈會承、台北市體育總會跆拳道委員會副主任委員李侑龍等貴賓參與。

李自明表示：「跆拳道是台灣的奧運奪牌熱門賽事，目前一共奪下2金1銀6銅，共9面獎牌的好成績，未來期盼在基層持續推廣，能夠擁有更好的成績，持續成為台灣在奧運的獎牌庫。」

開幕活動中國家級表演團隊「TDS飛馬跆拳道」，在總教練羅志峰的率領下演出「風起雲湧」，團隊曾榮獲2018年世界跆拳道品勢錦標賽、17歲以下及18歲以上自由品勢團體金牌、2022年在韓國高陽世錦賽為中華隊摘下1金1銀2銅、亞洲青少年品勢錦標賽5金6銀6銅，是國家級未來之星，表演寓意象徵跆拳道在台灣的發展越來越好。

另外，還有教練陳又瑜率領的「We.R特技跆拳表演團」，是跆拳、特技、舞蹈結合的表演團體，也是去年國慶壓軸嘉賓，以「技動台灣；武藝壹壹零」享譽國際，登上如BBC、日韓等外媒，也曾在2020國慶晚宴、全國運動會、2017台北世大運參演，以獨有的編排風格為名，搭配編曲的表演方式，被媒體譽為台灣跆拳道代表性團體，獲得全場掌聲。