台中市舒跑杯路跑去年因疫情改為線上，今年恢復實體路跑，吸引超過1.5萬人參加，13日早上在台中市政府前廣場開跑，參加者從0歲到84歲都有，運動局長李昱叡也到場為跑者加油。

維他露企業董事長邵瑋霖表示，舒跑杯是一年一度盛事，每年皆有上萬人共襄盛舉，去年因應疫情改為線上路跑模式辦理，今年恢復實體後，民眾不分年齡大小都出動，0至84歲都報名參加，其中更有23位今年剛出生0歲的娃娃跑者，跟著父母及家人一起參加人生第一場路跑賽事，從小培養運動興趣，也有全家人一起路跑，為全家留下難忘的路跑回憶。

運動局指出，舒跑杯規畫三組不同的路跑路線，分別是9公里的競賽組、5公里的挑戰組、3公里的簡單組，並持續維持100元的報名費，被譽為「最高CP值」的路跑賽事，主辦單位為鼓勵跑者平時保持運動的習慣，凡報名繳費成功，即可至通路免費換取舒跑一瓶，另外還有紀念運動背心、運動毛巾、口罩及維他露飲料。

李昱叡表示，盧市長上任後積極推動酷運動，舉辦多場路跑活動，鼓勵市民多多參與，期望市民朋友養成運動的好習慣，未來也將持續促進全民健康，積極推動各項運動、舉辦多元體育活動。