國民黨台北巿長候選人蔣萬安競辦今舉行「敲中大會」記者會，與民進黨台北市長候選人陳時中「每日一問」打對台。蔣萬安競辦副總幹事、北市議員游淑慧今天質疑本來高端今年7月應死當，陳時中為什麼讓高端補考、遲交？喊話陳不要裝睡。

游淑慧及蔣萬安選辦發言人黃子哲今天召開記者會，黃表示，為因應選戰需求，陳時中及其陣營荒腔走板言行，舉行「敲中大會」，敲醒陳時中團隊，不要再用抹黑、奧步選舉，蔣萬安問七個問題，陳時中居然避答，還稱「裝睡的人叫不醒」。

游淑慧批評，陳時中展現傲慢、無賴的甩鍋態度，居然還敢在辯論會上說蔣萬安沒有打高端在不爽什麼，打高端的人都很爽，曾是指揮官的陳時中講出這種話非常不得體。誰在不爽高端，就是眼睜睜看著高端要銷毀120萬劑，浪費公帑15億的我們。

游質疑，高端審查過程不符科學實驗原則，第一次EUA審查，陳時中就為高端開了得來速，用有條件通過的方式掩蓋高端的程序問題，第一次審查6月，當時有許多專家反對用免疫橋接的創新方式，衛福部另外找了其他比較聽話的專家替補，就是為了護航高端。

游淑慧指出，當時中研院陳培哲老師說，審查最大困難就是蔡英文，蔡總統已經下令7月要打國產疫苗，食藥署扛不住壓力，導致陳培哲請辭，最後一次審查，21位專家，只有3人同意，不知道是誰，15位有條件通過、態度非常勉強，有1位不同意要求補件再議。

游淑慧說，有條件通過就是有問題的結果，本來高端今年7月應該死當，陳時中不但在辭職之前讓高端補考，而且還同意遲交，當時1.5期臨床實驗取得EUA，整個新藥及疫苗專業程序完全不符合，才會要求高端1年內提交保護力報告，否則要廢止EUA，早在今年7月廢止，結果陳時中辭職選市長還讓高端補考、遲交。

游淑慧批評，高端就是為了辯論拆炸彈，10月27日衛福部官員深夜前往競總會陳時中，持續3個小時，難道只是訴說思念之情，還是談了不可告人的事情？ 10月28日高端就非常剛好補交考卷，10月31日質問已久的高端的採購價格由高端自行公布，衛福部被問一年都不敢講，偏偏在辯論會前由高端自行公布，當時公布單劑881元，王必勝還認為很便宜，但BNT是國際疫苗，要冷鏈技術大老遠從德國空運，高端是產地直送，為什麼價格還是AZ的將近10倍？

游淑慧又指，11月3日不具名專家通過高端具有保護力，EUA審查通過，當天王必勝下午就到政論節目放風說高端保護力非常好，請問學者專家晚上在幹嘛？是在當票部隊嗎？當背書不對嗎？14名到底存在嗎？是專家還是衛福部官員，至今不知道是誰。

游淑慧表示，11月5日陳時中稱他已經回答很多次，還是聽不懂就很多餘，陳時中是在問台北市民聽不懂還是智商有問題？保護力應該有數據，但只看到文字，保護力報告應該是高端提出，高端應該做臨床實驗，結果衛福部把施打高端民眾當作白老鼠搜集資料，這是多可怕的大規模人體實驗。

游淑慧批，陳時中還要說打高端的人都很爽，全民都在不爽，陳時中只打了一劑高端，陳時中要去日本，他只要補打一劑，但其他民眾撐得起再打3劑國際疫苗？

她問陳時中，為什麼讓高端補件、補考、遲交？密會談了些什麼？除了高端以外，其他國際疫苗採購到底多少錢？陳時中請回應，不要繼續裝睡。