新竹市長選戰三腳督持續纏鬥，昨(12日)民進黨候選人沈慧虹造勢場合，總統蔡英文、前新竹市長林智堅、立院黨團總召柯建銘都到場助選。柯建銘在場中竟直呼「投高虹安等於投廢票！」，讓國民黨台北市議員王鴻薇痛批強調，民主國家每一個投票都有意義，她舉台北市長選舉也有人說「看過民調，陳時中不會上」，難道柯建銘要台北市這些死忠綠營，不要繼續堅持下去投給陳時中嗎？直酸柯建銘是不是在臭陳時中？

「柯建銘是不是在臭陳時中？」今(13日)在臉書發文指出，還記得台北市長選舉也有人說「看過民調，陳時中不會上」，所以現在是柯建銘臭陳時中，柯建銘要台北市這些死忠綠營，不要繼續堅持下去投給陳時中嗎？民進黨現在是主張廢票就不投了嗎？這樣對昨天還在凱道辦活動的陳時中公平嗎？

王鴻薇質疑，柯建銘怕輸，就操作棄保，這完全不尊重別人的投票意願，原來民進黨選舉不靠選賢與能，都要靠利用仇恨對立，與其計算這些政治陰謀，不如思考如何減少自己的討厭度、如何帶出更有感的政策牛肉，專注市政，才是市民之福，否則只是徒增厭惡。

「民主國家每一個投票都有意義，每一票都有價值！」王鴻薇痛批，整天說別人投什麼是廢票，柯建銘自己才是在說廢話，選舉有點骨氣，整天肖想要棄誰保誰，丟不丟臉，加油好嗎？