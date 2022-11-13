推出體育政見 陳時中：舉辦國家級賽事爭取世界級活動。(陳時中競選辦公室提供)

世界盃足球賽又將開打，民進黨台北市長候選人陳時中今天再度推出體育政見，並表示，希望未來有一天也能有這種亮點賽事在台北舉行，世界級的可能還需要慢慢爭取，但國家級的要多舉辦，不但能夠帶動大家對運動的吸引力，也可以活絡觀光。讓台北市民結合運動「權利」，與自我的保健「責任」，邁向樂齡生活，走向健康城市。

陳時中今天前往社子棒球場拜訪台北市棒球協會理事長陳文尚，與台北國立體育大學管理學院休閒產業經營學系教授王俊等人，由競選總部發言人林聿禪主持，一同發表體育政見，競總發言人、立委莊瑞雄、台北市議員候選人陳賢蔚、陳慈慧也陪同參與。

活動位於社子棒球場旁休息區，場上正有學生棒球比賽進行，還有幾位愛好棒球的聽障運動員等一同參與交流。為了讓聽障運動員讀懂唇語，陳時中難得脫下口罩侃侃而談體育政策。

台北市棒球協會理事長陳文尚首先介紹，社子棒球場每年共有1500場次的比賽，幾乎是全年無休，晚上也都有使用，不管是國內的比賽，甚至國外來比賽，連日本球員都知道「社子棒球場」在哪邊，而台北市腹地有限，場地取得不易，所以更珍惜這三個球場。

他希望陳時中若當選市長，球場能有更大的改善，尤其社子棒球場遭遇許多水利法的限制，球場基礎建設一直沒有好好做，覺得很可惜。社子棒球場是多元使用跟開放場域，只要不影響比賽，一般民眾也能來此運動，期盼能給球場基層服務團隊最好的環境。

王俊人肯定陳時中在體育政策方面非常用心，花了很多時間研究台北市現有體育政策的不足，目的是讓所有的市民都能更健康，有更多體育場地能使用。

他建議要發展更多台北IP專屬運動賽事，雖然已經有台北馬拉松，但一年365天，還有許多特色、資源可以運用，在未來可以相互串連，在不同季節都可以來台北參與賽事；另外，也需要增加運動防護人力，再來要引入企業資源。

王俊人指出，台北市已經邁入高齡化的城市，讓市民在中老年能夠有更好的生活品質，運動與健康是「不二法門」，但許多體育場館開放的時段或氛圍對長者並不友善，陳時中十分重視此事，未來將獎勵更多的空間，設置這樣樂齡的場域。

陳時中則表示，運動是權利，同時也是責任，權利代表要有好的環境，讓人能夠運動，要有好的教練，教導怎麼運動，有好的防護員，好的運動場址，讓大家能夠盡情發揮；責任則是維持「健康」，運動就是「保健」中最重要的一環，無論使用健保資源也好，臥病的時間也好，只要「運動」都能讓這些大幅降低。

有關40歲以上的市民運動健康照護，陳時中提出，先提供體適能檢查，接著政府會給予「運動處方」跟飲食營養的諮詢，結合運動「權利」，以及自我的保健「責任」，身體能夠更健康，生活能夠過得更好。

針對運動賽事，他也提及，過一陣子世界關注的世界盃要開打了，希望未來有一天，我們也能有這種亮點賽事在台北來舉行，世界級的可能還需要慢慢爭取，但國家級的要多舉辦，不但能夠帶動大家的目光、對運動的吸引力，也可以活絡觀光。

發言人林聿禪表示，選前剩下13天，陳時中還是努力推出政策，除了棒球要直球對決，陳時中也是用「政策」來直球對決。陳文尚隨後也致贈陳時中「TBA社區棒球隊」的隊帽，陳時中也當場直接戴起帽子，許多小球員也開心和陳時中合影留念。