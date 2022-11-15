「呆萌女神」元元（吳婕安），擁有甜美臉蛋及凹凸有致的魔鬼身材，讓她人氣扶搖直上，IG超過98萬粉絲追蹤，近日推出寫真集的她，卻被好友許凱皓在翻閱過程發現「露點」，讓她看了都驚呼：「現在還來得及修嗎」。

藝人許凱皓近日上傳一支新影片， 預備要帶領粉絲突襲元元新家，且靠著元元的妹妹琦琦接應，讓他成功潛入元元家，只見一開始就突襲正在洗泡泡浴的她，一看到鏡頭拍攝的元元，立刻嚇得花容失色放聲尖叫，而待元元洗完澡後，心情稍微平復的她，也開始大方介紹新家給所有人認識，隨後更拿出熱騰騰剛出爐的寫真年曆，只見封面的她上半身全裸，傲人上圍只用一條布擋住，養眼畫面讓人看得血脈賁張。

元元寫真集被指出「露點」，忍不住驚呼：還來得及修嗎。(許凱皓 Youtube)

元元接著搶先公開自己的寫真集，其中一張照片只見她身穿火辣黑色比基尼，凹凸有致的魔鬼身材一覽無遺，沒想到許凱皓在驚呼一聲後，直接表示「露點了」，讓元元頓時愣住：「沒有吧」，這時許凱皓才表示指的是「肚臍」，對此，元元也配合演出：「我露點了，那怎麼辦？現在還來得及修嗎」，逗趣互動笑翻一票網友。

這支影片短短時間就吸引6萬多人瀏覽，網友也紛紛留言：「元元跟琦琦都很可愛，這集的福利好棒哦，大愛姐妹花」、「希望元元跟凱皓真的能在一起，真的好配」、「如果嚇一跳浴巾掉下來，那就是另一個故事了」、「我還以為日本的片要上了」。