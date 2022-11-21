唐寶寶忘帶40元買炸物遭老闆報警的事件日前引起軒然大波，桃園一名女網友昨天（20日）進超商看見一名老人家錢不夠買便當，霸氣拿出500元跟女店員說「不夠算我的」，店員看了很感動，然而下一秒她馬上衝去拿衛生紙結帳，「我屎在滾，只能給店員一個很有禮貌但我要去上廁所的微笑」，讓網友們笑翻。

這名女網友在臉書「爆廢公社二館」表示，昨天（20日）晚上想上廁所卻沒有衞生紙，於是立刻衝進超商買，但剛進門卻看見一位身穿黑色舊外套、身上沾滿污泥，渾身散發異味的老人家，正在櫃台把皮包的零錢都倒出來買便當，隱約聽到店員說這樣錢還是不夠。

原PO聽到後，二話不說馬上掏出500元和店員說「不夠算我的」，店員看了非常感動「謝謝妳的愛心」，原本原PO還想說些什麼「台灣人其實都很有愛心」的話，但她屎正在滾，付完錢馬上跑去找衛生紙結帳，講不了這麼多，「只能給店員一個很有禮貌但我要衝去上廁所的微笑」。

對此，網友們看到後紛紛笑翻，感謝原PO的善舉，「重點是『賽咧滾，你大爺的快幫我結帳』」、「為什麼看了那麼暖心的事我卻大笑」、「屎在滾，啥都不重要了，還是向你說聲謝謝，讓愛留傳」、「愛心要做，但棒賽更重要」。