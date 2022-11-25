多日來上演家庭鬧劇的汪小菲，今(25日)再度無預警發文，他表示這幾天會失控發文，是因為前妻告了他，目前相關熱搜不斷發酵，他希望其他人不要再利用他們吃人血饅頭，他也首度坦言：「老子不富裕，但也不靠這個掙錢」，不管是非對錯都是家務事，除了他們兩人說的話，其他人的發言都是廢話，暗諷雙方家人親友不要再扯後腿，接著又刪文。

汪小菲和大S的10年婚姻去年底畫下句點，隨著女方今年3月再婚，汪小菲一度親上火線嗆小S，之後又稱不會再打擾前妻。未料，因他從3月起沒付家用費，導致被大S提告，他氣到一連發了11篇文章攻擊大S、小S跟S媽，不僅抖出家醜還殃及無辜，連具俊曄都被他意有所指說：「你個窩囊廢換個床墊行嗎？還他X的讓我付電費！」

本月23日，汪小菲無預警發出求和文章，寫下：「咱們夫妻一場，昨天我急了，是你發起的戰爭，說我不給家用逼的我上熱搜。我什麼都不想說了，床墊給丫燒了，都過去了，咱們不再互相傷害了」，疑因被母親張蘭痛罵，汪小菲隨即刪文，二度寫下：「我，汪小菲，我退場了，把我的訴求和真實情況說出來就完了」，接著又刪文，留下一堆謎團。

汪小菲發文後又秒刪。（圖／翻攝自汪小菲微博）

23日晚間，汪小菲見大S回應聲明，忍不住回嗆：「你妹和公婆住一起？你呢？你怎麼不和公婆住一起？」但後來刪文。今午，汪小菲再度表示：「前天發微博是因為我前妻告了我，這場真是個鬧劇的原因」，兩人的家醜連上熱搜多日，他呼籲有心人不要再利用家中的傷痛吃人血饅頭，並強調沒有要靠這件事賺錢。

汪小菲指出：「不管我們對錯與否，那也是我們的家事」，除了兩人所說的話，沒有人可以代表他們，都是廢話，然而數分鐘後第四度刪文，網友見此圍觀說：「啊這把他媽媽置於何地啊」、「恰恰是他媽在直播吃這場人血饅頭」、「天天微博喊話，流量密碼拿捏了」、「吃飽了撐的，對菲菲無語了，蘭姐獨自美麗吧」。