人氣網紅「肝連妹」是JKF女郎之一，標緻臉蛋加上34E超兇上圍，被網友封為「台版三上悠亞」，近日她跟上世足熱，穿上超小Size球衣露出半截上圍，讓網友看得鼻血直流，吸引上千人按讚朝聖。

肝連妹近日跟上世足熱，她換上超小Size的阿根廷球衣，只見傲人上圍幾乎要撐爆球衣，還擠出一條深邃事業線，下半身則是穿上黑色短褲，露出一雙不科學的修長美腿，加上撩人性感坐姿，讓人充滿無限遐想，此外，她也換上西班牙球衣，直接露出半截E級弧線，羞問網友：「西班是位於地球的南半球還是北半球」，讓所有人看得血脈賁張。

對此，網友紛紛留言：「連祖母都跑出來看足球賽」、「我最喜歡南半球，我的夢幻之旅」、「南半球！我看到南半球」、「我不知道，但是我有看到三個球」、「妳已經告訴我答案了」、「要看我從那個角度去看」、「管他南球北球，我肯定這個是好球」、「雖然我地理很差，但想也知道絕對是南半球吧」、「絕對是南半球，答案在照片裡」、「晚上來我房間看南北半球」。

肝連妹先前穿著味全龍復古球衣，現身天母球場，觀賞中職最具話題的「龍象大戰」，面對鏡頭依舊不吝嗇秀出好身材，只見她解開上衣扣子，彎下腰讓傲人北半球大方見客，還擠出深邃事業線，接著還上傳在場邊的應援影片，只見她隨著節奏在鏡頭前扭動身軀，上圍更顯得波濤洶湧，短時間內累積破萬人次觀看。