西洋流行天后小甜甜布蘭妮（Britney Spears）去年9月打贏官司，脫離父親長達13年的管控和拿回屬於她的6千萬美金資產，日前更宣布與交往多年的老公山姆阿斯加利（Sam Asghari）結婚，日子過得快活不已。重獲自由的她經常曬出大尺度的裸照，讓網友看了全傻眼，希望她別再PO了。

小甜甜布蘭妮自從宣布結婚日後，就前往墨西哥度假，並在當地拍攝多張全裸照並上傳到社群平台，起初網友覺得這是她在展現性感、做自己的一面，但隨著尺度越來越誇張，引起不少反彈聲浪。在前(28)日，她再度發布自己全裸坐在浴缸中的照片，掀起不小的爭議。

從曝光的照片中可以看見，小甜甜布蘭妮全裸面對著鏡頭，她雙手遮胸，私密部位只用一朵粉色小花貼圖遮蓋，身體的曲線一覽無遺，看到照片的網友們，紛紛崩潰表示，「她失去了理智」、「當你的童年偶像變成這樣的時候，很難過」、「難道這就是她說的自由嗎？」、「也許她被她爸監控不是全無道理」

事實上，小甜甜布蘭妮太常在社群平台曬裸照的行為，引起了家人們反感，前夫曾在訪談中透露，布蘭妮不時在社交媒體發布裸照，令兒子們尷尬不已，甚至拒絕見到母親，他只好向兒子解釋，這是她表達自我的方式，不過他也強調，兒子們還是很愛母親，但認為現階段還是保持距離比較好。