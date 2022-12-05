一名16歲少女A與錢姓男網友約看夜景，卻遭到錢男開車載到河堤旁性侵，A女緊急傳救命訊息，其友人透過定位App獲得A女地址，緊急前往救援，A女才順利脫身。嘉義地院審結，依強制性交罪，處有期徒刑3年10月。可上訴。

判決書指出，A女今年8月透過交友軟體「探探」認識錢姓男子，同日晚間近11時許錢男搭載A女去看夜景，未料錢男卻把A女載往河堤邊，強行在車上性侵A女。

直到A女趁隙透過手機傳送「救我」的訊息給友人，其友人透過通訊定位App「Zenly」獲取A女的位址，火速前往該址尋找A女，錢男發現有機車靠近，嚇得穿上褲子並發動車子，並隨意在一處街口讓A女下車後駕車逃離現場。全案經由A女報警處理，檢方偵結起訴。

嘉義地院審理時，錢男認罪，法官認為錢男不能克制自身慾望，將A女載往荒涼、杳無人煙之處，讓A女難以向外呼救，並對A女強制性交，不僅手段粗暴，也絲毫不尊重A女的性自主權，對A女的身心造成嚴重傷害。

法官指出，倘若A女的友人並未即時趕往現場，A女將可能受到更大傷害，此外，錢男發現事跡敗露，甚至未立刻讓A離開，反而向前駛了一段路才放A女自由，讓A女更加驚恐，考量A女案發後至今仍持續前往身心科就診等一切情狀，依犯強制性交罪，處有期徒刑3年10月。可上訴。