農婦退散？吳怡農證實「10月已登記結婚」 手戴婚戒親曝老婆背景 @ChinaTimes ​

吳怡農代表民進黨參加台北市第三選區立委補選，2020年參選立委對決時任國民黨立委蔣萬安時，高顏值對決曾吸引不少自稱為「農婦」的女粉絲，但近日吳怡農受訪時被發現手上戴起戒指，他坦承已在今年10月登記結婚，並透露太太很支持他參與補選，由於妻子是圈外人，希望有自己的生活跟空間，盼大家體諒。而媒體人黃揚明則秀出新聞畫面截圖指出，其實在吳怡農上週四登記參選當天，左手無名指就已戴著婚戒了。

吳怡農2020年參戰台北市第三選區立委，與國民黨蔣萬安的對決被稱為高顏值之戰，吳怡農的女粉絲還自稱為「農婦」。而在當時也傳出吳怡農已有位小11歲的圈外女友，《鏡週刊》還曾跟拍並稱其女友為「政大之花」，但當時吳怡農僅對外回應說這是私事，希望給他們空間和祝福。

有媒體報導，吳怡農已在今年10月與圈外女友登記結婚，至於新娘是否為先前那位政大之花？吳怡農並未多加說明。吳怡農今(5日)在捷運松江南京站向市民打招呼時接受媒體聯訪，證實他已在10月登記結婚，很感謝大家關心祝福，以後有機會會向大家介紹、認識。

針對媒體追問，結婚消息讓不少「農婦」都心碎？吳怡農回應笑說，謝謝大家的支持與祝福。他們倆已認識多年，由於妻子是圈外人，希望有自己的生活跟空間，盼大家體諒。至於妻子是否會在選前出面輔選？吳怡農強調，要尊重她的意願，不過最近陣仗有點大，需要一點時間調適。

「恭喜吳怡農今年10月已成婚。」黃揚明今(5日)在臉書發文附圖表示，選舉登記時，填寫的財產申報資料過不久就會對外公布，屆時就知這位「真農婦」的真實身份是誰。不過他更指出，吳怡農上週四(1日)登記參選時，其實左手無名指就戴著婚戒了，現場採訪的記者都沒注意到。