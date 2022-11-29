一名女網友日前發現丈夫的手機內，有名女子不斷傳訊息關心丈夫，對方還說「我今天睡醒，內褲不在屁股上欸」，該女網友見狀假冒丈夫，回覆訊息說「不然跑去哪了」，女子才說在她腿邊，該女網友曝光一連串後續對話，崩潰問正常嗎？引起網友討論。

該女網友在臉書「爆料公社二社」發文，她日前在丈夫的手機訊息發現有名女子傳訊息給丈夫，對方原本先問在哪，丈夫說剛繳完罰單，女子再說「想說怎麼就不理我了」，接著又說「我今天睡醒，內褲不在屁股上欸」，原PO見狀替丈夫回應不然跑去哪了，女子才說內褲在她腿邊並問今天有空嗎？原PO再度回應有。

該名女子後來繼續傳訊息給原PO丈夫說，她等等先處理孩子洗澡，原PO則幫丈夫回應「嗯」，女子之後陸續問要去哪？幾點有空？原PO均已讀不回，女子最後說了句「我討厭你」，原PO事後將對話截圖曝光，問其他網友這名女子傳這樣的訊息給她老公正常嗎？

其他網友留言「她再揪你老公啪啪，而且對方也是有家庭的，你覺得勒！告她侵害配偶權」、「幫她買條鬆緊帶，請妳老公拿給她吧」、「你頭上綠綠的，你要檢討自己老公喔！兩個都是有家庭的出來亂搞，順便跟對方老公說一下」、「我比較好奇，內褲如何跑到腿邊」、「女的不正常，但妳老公也正常不到哪去」。