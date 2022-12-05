FORMOSA SEXY日前拍攝新歌〈Sexy Beast〉MV。（夢想家娛樂提供）

FORMOSA SEXY日前拍攝新歌〈Sexy Beast〉MV。（夢想家娛樂提供）

夢想家啦啦隊「FORMOSA SEXY」出道首發單曲〈Sexy Beast〉熱力四射，為了拍攝MV，女孩們凌晨四點就起床開始妝髮，前一晚根本沒啥睡，始料未及的是，當天一抵達現場就被導演安排狂舞橋段，天未亮就在配合各機作業下，4位女孩扭身擺腰狂跳超過50次，當天艷陽高照，一掃連日陰雨天氣，女孩們穿著清涼還是耐不住炙熱高溫，每跳完一次就汗流浹背，Lulumi苦笑說：「跳到連內褲都濕了，早知道就多準備一套。」

對以舞蹈為核心表現的「FORMOSA SEXY」來說，跳舞不是件難事，難是難在對嘴。除了隊長「梓梓」，其他3名成員「少鹽」、「芊芊」、「Lulumi」都沒有拍過MV的經驗。第一個上場拍個人畫面的少鹽，一開始還不太抓得到對鏡頭放電的方法，但在隊中是文藝擔當的她，聰明小腦袋馬上就抓到訣竅，少鹽說：「有觀摩姊妹，然後換到馬廄場景後，自己也覺得漸入佳境。」而年紀最小的芊芊，拍攝MV時立馬圈粉所有男性工作人員，連導演也對芊芊比讚，直呼：「芊芊的畫面很有電！」得知芊芊至今仍維持僅談過初戀的紀錄，且戀情維持不到1個月，大伙兒力讚是「潔白之身」。

MV不但有合體場景，更為每個成員設計專屬場景畫面，還租下整座馬場拍攝。導演特別安排Lulumi「身騎白馬」，沒想到「白馬王子」跟Lulumi相見歡，一拍即合！不需培養太久默契，寶馬就主動轉頭示好，一再舔Lulumi的臉頰，彼此相當投緣。第一次騎馬的她也笑說：「難怪大家說騎馬可以減肥，我大腿夾超緊，現在很痠。」MV拍了將近1整天，直到隔天半夜才收工，但年紀輕輕又愛運動的「FORMOSA SEXY」元氣滿滿，連換三套造型服依然精神奕奕。