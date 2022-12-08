陳昇將發行最新專輯《他鄉》，這次的主題講的是別離也有重聚，他有感於近年來失去的親人故友，同名主打歌裡寄情寫著「我想要給他寫封信，但我不曉得寄去哪裡」樂曲中百感交集，充滿濃濃的思念，但紐約故友老嬉皮卻已離去。

22年前陳昇出過一本書叫做〈布魯塞爾的浮木〉，當時也有一張音樂專輯一起發行，文字跟音樂都記載昇哥當年去歐洲數個國家的心情雜記，當時在布魯塞爾時有跟幾位藝術家好友相聚，這次主打歌MV也找出2000年製作的電視特輯影像穿插其中，黑白彩色影像交錯，MV拍攝中昇哥情緒一來竟在鏡頭前落下淚。

陳昇來自彰化溪州鄉，高工一畢業就上台北打拼，今年已經64歲的他，早已在台北發展事業、家庭也開枝散葉，數十年過去，從2017年寫完《歸鄉》專輯，陳昇就不斷地在創作中寄語他濃鬱的思鄉情懷，同時也是思念已故的父親母親，常常回到故鄉，但是長輩親人都已經不在的無盡傷感。

他新歌〈他鄉〉MV中，大方秀出與友人們年輕時的珍貴影像，此外在曲中有一段口琴吹奏時，他一開始在彩排時並沒有表露情緒，但是一開拍後，情緒湧現竟淚灑螢幕前，事後在剪接時，製作團隊也覺得非常自然難得就留在這次MV的影像中。而他將在31日於台北國際會議中心開唱，現場演唱會門票所剩不多，也提醒歌迷線上演唱會門票早鳥優惠只到開賣到16日為止。