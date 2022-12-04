泰國孔敬府近日舉辦慶典活動，並請來一群女子表演，只見她們每個人肩上都掛著一條擁有毒性的眼鏡王蛇，跟隨音樂跳舞的同時，還用手抓住蛇頭，將其含入口中，驚人的演出在網路上引發熱議，不過表演團的一名成員透露，她們其實是一群弄蛇人，手中的眼鏡王蛇不只是她們的生財工具，更像是家人一樣親近，因此不需要太過擔心。

最近一段影片在TikTok上瘋傳，從畫面中可以看到，一群穿著華麗的女子參加泰國一場慶典活動，並在舞台上跟隨音樂跳舞，不過仔細觀察可以發現，這些女子的肩上都掛著一條又粗又長、具有毒性的眼鏡王蛇，她們將蛇頭握在手中，跳到一半更直接把蛇含進口中，大秀「喇蛇」表演。

表演團的其中一名女子主動向泰國媒體透露，她們其實是一群專業的弄蛇人，甚至有人的資歷超過30年，而她們手中的毒蛇，不但是養家餬口的生財工具，更像是家人，所以這些眼鏡王蛇跟她們的關係都很親近，可以聽從指令、配合表演。至於在影片中看到的「含蛇頭」，則是世代相傳的表演，眼鏡王蛇也十分乖巧，從來沒有發動攻擊或害她們受傷。

影片曝光後立刻引發熱議，網友們看到危險的表演片段都驚嚇不已，紛紛留言，「看得我起雞皮疙瘩了」、「我很擔心蛇下一秒就突然咬她們一口」、「果然是專業的」、「我小學曾去那裡校外教學，真的很震撼」、「不要做這種危險的行為，別忘了很多弄蛇人都是因為自己的蛇而死的」、「這雖然是傳統活動，但一不小心就有生命危險」。