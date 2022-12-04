Star Wars棒球帽REPUBLIC BALL CAP，2480元。（俊嶽提供）

電影迷有福了！今年戶外品牌Columbia Sportswear與Lucasfilm（盧卡斯影業）合作，以《星際大戰：複製人之戰》動畫為主題推出特別收藏系列。這次的新系列結合了星戰迷的喜好與服裝功能性，並暗藏細節讓星戰迷能夠好好欣賞及珍藏。

本次Columbia所推出的《星際大戰：複製人之戰》特別版系列單品分別以星戰迷最喜愛的傳奇人物歐比王．肯諾比、安納金天行者及亞蘇卡．譚諾作為設計靈感，而每個款式同時都融入了Columbia的獨家科技及戶外DNA。因此無論是單純想打扮得像是絕地武士或是想在寒冷的冬天走出戶外冒險的朋友們都能滿足。

Columbia《星際大戰：複製人之戰》特別版系列台灣將推出3款單品，包含「Star Wars 650fp羽絨外套REPUBLIC PARKA 」(2萬9800元)，設計靈感來自於歐比王．肯諾比、安納金天行者共同前往冰雪星球奧托普盧托尼亞（Orto Plutonia）的冒險之旅。此款羽絨外套防水且透氣並採用650FP的羽絨填充及Omni-Heat Infinity黃金鋁點對抗寒冷的天氣同時保持身體乾爽，另外更有許多口袋打造工裝風格、可拆式的帽子保暖毛絨和可調整的帽圍。

「Star Wars厚磅連帽上衣REPUBLIC HEAVYWEIGHT PULLOVER」(8680元)以希望作為設計靈感，星戰迷穿上這件厚磅連帽上衣彷彿化身為動畫中的角色之一，象徵著銀河系的和平與繁榮。此件連帽上衣選用耐穿且厚實的棉混紡材質及可調式帽圍，這樣厚實溫暖的材質且方便性的服裝，與星戰迷一起直達星系外環。另外，在衣服胸前的絕地徽章和背後用Aurebesh所標示的獨特信息編碼也代表著正義的一方。

「Star Wars棒球帽REPUBLIC BALL CAP」(2480元) 採用透氣網眼背襯和可調整的按扣，在外型設計上刻意選用仿舊的印花展現了共和國的勇敢精神，正面則是大膽顯眼的絕地徽章刺繡，要讓所有銀河系都能看到。即起於限定店櫃及官網販售。