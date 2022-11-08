日前於J.Sheon手中獲頒金音第13屆「最佳藍調歌曲獎」和「最佳藍調專輯獎」的Karencici，兩人於8日FERRAGAMO春夏前導系列台北101店中店開幕活動時，兩人互爆料對方的消費習慣，J.Sheon自認自已是理性購物，不過隨即被Karencici打臉「蛤，我覺得你不是。」由於上次兩人在演出空檔逛街時，J.Sheon花費30分鐘就購入約莫7、8萬的外套，但Karencici也隨即自爆「如果是我應該不到30分鐘就下單了。」也因此他們也得出一個結論，「我們不能一起逛街，真的好危險。」

Karencici身穿橘紅色貼身洋裝，背面的挖空設計性感十足，不過此次活動最想帶走FERRAGAMO Gancino造型跟飾高跟鞋4萬5900元、搭配紅色麂皮長洋裝 19萬9000元、夕陽漸層色迷你手提包 6萬9900元。（吳松翰攝）

J.Sheon自認自己理性購物，卻被Karencici吐槽「衝動購物」，直呼想帶走身上價值近32萬的水晶長褲，FERRAGAMO 黑色水晶長褲31萬9000元、FERRAGAMO LOGO T1萬6900元、黑色修身西裝外套11萬9000元、亮漆皮短靴4萬9900元。（吳松翰攝）

此次兩人搶先逛品牌新任創意總監Maximilian Davis 首前導系列限定店中店，Karencic表示自己最想買的便是腳上的Gancino造型跟飾高跟鞋，透露自己其實私下不常穿跟鞋，「不過這雙我覺得可以，很少能夠可以穿到舒服、好行動，又有設計感的鞋子。」而J.Sehon則多次提到「好喜歡」身上所穿的黑色水晶長褲，「一般來說我會有點怕穿太亮的褲子，但今天穿完（這件褲子）版型、效果真的都很好。」自認為是理性購物的J.Sehon透露，自己在購物前會先思考該單品與其衣櫃現有單品的百搭性、是否有適合的場合穿著等，在腦內先跑過一遍之後才會購買，「我覺得像今天這種時尚場合、晚會或是表演都蠻適合這件褲子的，只是那個價格讓我需要考慮一下。」而愛勸敗的Karencici以及現場媒體，也都鼓譟J.Sehon購入這件單品，畢竟該單品全台灣僅有紅、黑兩色，且兩色僅有兩件，而鑲嵌於褲子上的水晶也是出自SWAROVSKI，十分值得購入。

FERRAGAMO春夏前導系列，全球限定店中店於台北101旗艦店盛大開幕。（FERRAGAMO提供）

FERRAGAMO 黑色魚骨高跟鞋，3萬7900元。（FERRAGAMO提供）

FERRAGAMO 紅色麂皮Gancino造型跟飾高跟鞋，4萬5900元。（FERRAGAMO提供）

FERRAGAMO 寬版黑色Wanda手提包，7萬9900元。（FERRAGAMO提供）

FERRAGAMO 長版黑色Wanda手提包，7萬9900元。（FERRAGAMO提供）

FERRAGAMO鏤空剪裁黑色皮革白色帆布手提包，8萬5900元。（FERRAGAMO提供）

即日起至11月30日，台北101 FERRAGAMO於店中設置限定店中店，以品牌經典紅色為主色調，並陳列品牌新任創意總監Maximilian Davis 首場大秀上的亮點單品，包含Karencici身上以小羊羔麂皮打造的露背洋裝、與藝術家Rachel Harrison《Suset》系列為靈感的Wanda手提包、 Gancino造型跟飾高跟鞋等最新一季單品，另外品牌標誌性的手寫LOGO字體，也被用於服裝印花上，有趣的是品牌刻意將名字拆解為「FERRAG」、「AMO」唯有湊在一起，其中後者於義大利文意旨「我愛」之意，將之用於表達情意之上十分有巧思。