「最美性學博士」許藍方與藝人王少偉近一年多來曖昧傳聞不斷，近日有周刊直擊兩人一起吃晚餐，兩人關係再度引發討論，對此，許藍方也親自留言回覆，強調只是正常朋友吃飯，也還原當晚的情況。

根據週刊《CTWANT》報導，許藍方與王少偉在10月14日晚間六點被直擊一起吃晚餐，但隨後有另一名男性友人加入，晚間九點半三人用完餐後，就進入一豪宅中就未再出門。

對此，許藍方留言回應，開頭先是強調「正常朋友吃個飯我是覺得滿正常的」接著提到三人並沒有過夜「我怎麼不知道我在那兒過夜？如果有意可以將豪宅購買下來過戶給我的話，那麼我就可以理所當然在自己家過夜了」。

許藍方親自回應兩人關係。(圖/截圖自臉書)

事實上，這也並非兩人首次被拍到疑似同框約會，交情頗佳的兩人時常聚會，才經常被直擊約會，而對於兩人之間的關係雙方皆以「好朋友」稱呼，讓外界摸不著頭緒，另外，有網友問道「王少偉不是姐妹了嗎」，許藍方也親自回覆「不要管他是不是，你自己不是就好」。