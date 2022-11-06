56歲港星林利(林立洋)與台灣太太陳貞均結婚3年，但夫妻關係似乎不太穩定，兩人多次傳出婚變，女方甚至曾發文寫下「離婚」、「簽字」等字眼，而近日陳貞均於臉書上曬出兩人出國合影，兩人似乎已重修舊好。

事實上，林利在1997年曾與模特兒范靜蕙結婚，2004年因生活上出現分歧而離婚，2019年林利再與小14歲陳貞均結婚，不過兩人卻經常傳出婚變，今年六月底爆出林利疑似拒絕性生活，女方離家出走，而到了七月時，原本兩人已經和好開心曬出一起過結婚紀念日的合影，沒想到隔天女方又寫下「我答應你了⋯明天去簽字」，八月又貼出合照表示感情已修復。

近日，陳貞均更是經常在臉書貼出與老公林利一同到泰國旅遊的照片，其中一張兩人緊靠在一起，站在旋轉木馬前合影，夫妻感情看起來相當不錯，除此之外，可以發現兩人在曼谷各處打卡，去體驗當地夜市及鬼屋，更不忘血拚買些紀念品，兩人感情看起來相當不錯。

林利1984年與胡渭康、孫明光組成「香港小虎隊」出道，當時憑著電視劇《新紮師兄》的主題曲《伴我啟航》及《忍着淚說Goodbye》知名竄升，但後期團體發展不理想於1985年解散，之後的林利開始接拍電視劇，隨後也來台發展。