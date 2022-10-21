男星拿鐵(許豪恩)於《我愛棒棒堂》節目出道，之後演出《我可能不會愛你》人氣飆升，在2015年與部落客陳佩佩結婚；不料17日雙方於社群媒體上各自發出全黑圖，女方更寫下：「我的們關係先按下暫停鍵」疑似婚變，昨(20)日晚間女方再度發文說明近況。

部落客陳佩佩於本月17日各自於社群媒體上發出全黑圖，更心碎寫下「掰掰不送」隨後表示「我們的關係先按下暫停鍵。」然而，同一時間拿鐵也發出張全黑畫面寫著「aint no stress. All heads.（我沒差，你們只會講）」，似乎在呼應女方，引發外界猜測兩人感情是否生變。

昨(20)日晚間陳佩佩於社群媒體曬出美照，並於貼文寫道：「體會到《柔美的細胞小將》具雄跟柔美的結尾了。」兩人關係再度引發關注，在貼文的最後，她也不忘感謝近日關心她的粉絲及網友，也表示目前的自己「努力並且快樂，享受生活」。

陳佩佩再度發文：體會到具雄跟柔美的結尾了(圖/陳佩佩IG)

而陳佩佩提到的韓劇《柔美的細胞小將》中柔美跟具雄原是一對熱戀的情侶，但由於男方太在意自己的自尊心，導致雙方溝通不良，女方因此感到疲憊，最後選擇暫時分開。