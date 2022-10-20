民進黨網路實境節目《一碗麵的時間》20日到南台灣出外景，高雄市長陳其邁帶著主持人黃彩玲邊享用牛肉麵邊談論他上任2年來的心路歷程，陳其邁強調，市府團隊拚到副市長史哲除了掉髮也白髮，「以這種方式再拚4年，應該有人看不到我們的車尾燈」。

陳其邁帶著黃彩玲品嚐伴他50年、Q彈入味加重辣的「隱藏版邁邁牛肉麵」。2人聊到近期「全民瘋高雄」熱潮，陳其邁表示，為了實現「2年拚4年」的承諾，市府團隊幾乎不眠不休，更爆料史哲不只掉髮還白了不少，甚至引起監察院長陳菊關心。

黃彩玲詢問「這2年做那麼多事，是不是快逼瘋局處首長了？」陳其邁急忙否認「這是抹黑」，但他也坦承，為了抓住後疫旅遊潮，市府團隊真的很辛苦，不過看見旅客住房率幾乎都達9成以上，還有攤商阿姨笑著抱怨「烤魷魚烤到手都麻了」，他就知道自己有「抓準時機」。

黃彩玲忍不住「抱怨」，強調自己不停被高雄各大活動美照洗版，陳其邁便開始一一細數市府規畫的聊療漂漂河、旗津風箏節、美濃水圳漫旅藝術節等活動，強調這些都是結合在地文化，並加入年輕人創意，不只活絡地方經濟、活化農眷村，更吸引大批觀光人潮，尤其，市府2年來將青創預算增加到3.92億，輔導超過1.3萬家店轉型，讓創意成為高雄不可或缺的文化底蘊。

陳其邁也提到，很多人質疑怎麼突然這麼多廠商來高雄投資，事實上，多數投資案很早就開始佈局，他擔任行政院副院長期間，因掌握全球產業變化，將高雄橋頭科學園區動土期程縮短到3年，讓高雄能趕上這波供應鏈重組，所以招商一下就額滿了，現在還準備做二期。

陳其邁也說明自己連任後對高雄未來4年的規畫，陳其邁指出，除科學園區、亞灣5GAIoT創新園區，鴻海電動車、台積電等廠商進駐，加上4年後輕軌成圓，高雄將成為全球智慧城市的生產基地，也是半導體生態系的重心。另外也會將各著名景點串成「高雄亞灣休閒遊憩觀光廊帶」強調「以這種方式再拚四年，應該有人看不到我們的車尾燈」。