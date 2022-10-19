高雄市長陳其邁邀請知名網紅「含羞草日記」草爺一起造訪位於彌陀區的漁村小秘境－「海岸邊的夢想基地」，逗陣摸魚；並表示，碩士漁夫張博仁把生產、觀光及休閒整合串聯，讓遊客看得到、吃得到也體驗得到。

陳其邁今(19日)在臉書粉專貼文表示，平時在公司養魚、釣蝦的草爺，對於養殖很有一套，還在公司裡設置魚池做魚菜共生、不過到魚塭捕撈，應該是第一次。這次他邀請同為高雄人的草爺一起造訪「海岸邊的夢想基地」，來到位於彌陀區的漁村小秘境－餘香咖啡逗陣摸魚趣。彌陀海岸邊的餘香咖啡，其實是張博仁的夢想基地，把生產、觀光及休閒整合串聯，讓遊客看得到、吃得到也體驗得到。除了日常觀光營業之外，由張博仁打造的「漁創客」，也以傳授優良養殖技術與知識為目標，為在地年輕人們探路，在漁村打造創業的舞台。

陳其邁說，兩位大男孩，都是真材實料的優秀青年。草爺從事影音創作，入圍這一次第57屆金鐘新人獎。他拜訪過張博仁幾次，張持續築夢踏實，獲得白金虱王獎、榮獲本年度農村領航獎。

陳其邁指出，高雄除了積極向中央爭取經費投入，推動農村再生；青年局、海洋局、農業局等也一起幫忙，讓返鄉的農漁村年輕人，可以獲得生產、銷售上的大力支持。「骨力的人，將故事寫佇這片土地」。歡迎市民朋友們，有空來彌陀走走，品嚐夢想養殖而成的新鮮美味、搭配無敵海景。