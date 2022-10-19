斥資4.5億海螺館也傳漏水。(詹江村提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園公共工程近期頻傳「水災」，桃園市議員詹江村今再踢爆，斥資4.5億元、今年3月才風光開幕的「永安海螺文化體驗園區」，也傳出漏水爭議，走道上直接擺著水桶接水，讓走訪的旅客也批「掉漆」，詹諷刺：「桃園到底哪一個公共工程沒問題啊？」

客家局指出，照片情況是昨日特展室鄰近冷氣出風口附近有些微滴水，立刻先請空調廠商檢修，經查管線無漏水情事，初步勘查應與工程本身無關，且目前已無滴水，是否為氣候變化使得室內濕度升高，造成冷氣出風口附近結露滴水或其他原因，詳細情形將於明日責成廠商進一步詳細檢查。

洗版IG的網美打卡勝地「永安海螺文化體驗園區」，純白「海螺曲線外殼」造型，以埋在土丘內的海螺為設計概念，融入客家捕魚「吹海螺」意象，打造象徵客家人與海搏鬥精神的地景藝術景點，開幕前就吸引許多網美、攝影愛好者前往朝聖，3月開幕後更吸引大批遊客前往。

豈料詹江村今再接獲爆料，稱有旅客到落成不久的桃園永安海螺館玩，沒想到竟看到走道上直接擺著水桶接水，連旅客都看不下去，稱原本是開心走逛海螺館，好拍、建築也真的美，但「漏水是哪招？還放桶子！」，諷刺說，最近桃園市政府被攻擊豆腐渣工程很敏感，海螺館太「掉漆」了。

詹江村感嘆，連造價高達4.5億元的昂貴海螺館都能漏水，「桃園到底哪一個公共工程沒問題啊？」諷刺說：「可能沒水海螺會死吧！」