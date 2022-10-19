桃園市長選戰，國民黨張善政、民進黨鄭運鵬、民眾黨賴香伶、無黨籍鄭寶清等4人角逐市長寶座。前立委沈富雄預測，不管是空戰或是陸戰，鄭運鵬會漸漸有舉步維艱的感覺；國民黨各方諸侯最後會整合完成，因此，最後對張善政比較有利。

針對年底選戰，沈富雄今(19日)在網路節目《新聞不芹菜》中表示，目前大家看不清楚選情的就是桃園，根據各種民調，張善政與鄭運鵬兩人不相上下。但是不管是空戰或陸戰，對鄭運鵬而言比較難，他會漸漸有舉步維艱的感覺。

沈富雄指出，當初國民黨主席朱立倫不辦初選，而沒有辦法整合藍營各方諸侯。他們經過一段時間，最後覺得還是不能讓民進黨贏，比如立委呂玉玲、萬美玲、議長邱奕勝等人，最後整合完成，這股力量就會大大抵銷桃園市長鄭文燦的基層力量。

沈富雄認為，在空戰方面，張善政本人不會打仗，但是國民黨所有的戰將都會進來幫忙，所以最後40幾天，對張善政比較有利。