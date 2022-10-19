中共二十大報告17日出爐，其中提到對外強調建軍、拒絕放棄武統台灣，對內強調國家安全維穩、堅持新冠疫情動態清零。對此，前立委沈富雄18日就提出了5點指出，「中國大陸武力示威的主要對象為外部勢力，台灣不必過份自擾」，更預言「西線無戰事，台海保平安」，引發討論。

沈富雄18日在臉書上PO出一篇「西線無戰事，台海保平安」的文章表示，「美、中兩方短、中期的利益都不是以台灣人民的利益為主要考量」，再來「美、中目前的軍事實力，美方得以維持現狀，而中方卻不足以打破」，沈富雄更接著說「中方武力示威的主要對象為外部勢力，台灣不必過份自擾」。

沈富雄也強調，「只有台灣人民自己會以台灣人民的利益為主要甚至是唯一的考量，因此在美中兩強之間如何自處自保，乃是台灣領導人的第一要務」，最後更提到「在美、中勢力緊繃的情勢下，美方求戰而苦於沒有藉口，中方避戰卻需不斷充胖自雄」，因此沈富雄預言「結果是：西線無戰事，台海保平安」。