民眾黨桃園市長候選人賴香伶今再點名草漯重劃區統包工程驗收問題，質疑圖資查驗難道不包含在驗收範圍內，要桃園市長鄭文燦不能推卸責任。對此，桃市府新建工程處說明要求廠商轉繪圖資原因，強調驗收均依原核准規格通過，重劃區範圍大確需較長時間驗收，絕無拖延時程。

新工處表示，觀音區草漯第一、三、六區整體開發單元市地重劃統包工程中，公共管線單位包括台電、中華電信、台水公司等，皆有參與驗收，且已依原核准圖說驗收合格通過，驗收作業已完成，這點完全沒問題，且目前重劃區的電力與電信皆已完成移交程序。

新工處說明，後續配合台水今年8月公布的「管線圖資數化管理暨作業規範」轉繪管線圖資，與該公司2016年修訂的「台灣自來水股份有限公司配合市地重劃、區段徵收辦理自來水設施應注意事項」不同，因此才要求廠商重新繪製，這是配合管線管理系統升級過程的必要磨合，與工程本身驗收或契約規定無關，目前圖資已修正完成，送交台水審查中，預定本周完成後一併移交接管。

新工處指出，此案開發面積達147.88公頃，去年9月30日竣工、今年5月17日完成驗收，但因面積廣大，公共設施與管線驗收時程較長，是相關重劃區基礎建設工程常見情形，市府並無拖延，更全力縮短時程。此外，公共管線工程移交與土地所有權人的建築工程施工可同步進行，縮短民眾興建期程，市府與台水將盡快完成移交接管，避免影響民眾權益。