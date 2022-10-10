台南市耕地面積廣大，為台灣農耕面積最大縣市，農路運輸為農業經濟、運銷的基石，近4年來，市府農業局在非重劃區挹注經費達12.48億元，完成總長400公里的農路修繕、29公里排水路及25公里擋土牆邊坡維護，使社區民眾及農民擁有平坦的道路得以通行。

台南共有37個行政區，其中33個行政區具有農路維護與修繕之需求，因農水路如同葉片的紋理脈絡，由山區至平地，錯綜複雜，相互交織，分布面積甚廣，可以說是有農業行為就有農水路需求；然而，農路除了是農作必要道路，同時在偏鄉與部分山區，亦扮演在地居民避難逃生不可或缺的逃生之道。

農業局提到，尤其近年來因極端氣候，常有局部地區短延時強降雨的災害事件，屢屢耳聞，為避免農路損害、中斷影響農民生計與逃生，農路妥善率的維持迫在眉睫。為此市長黃偉哲指示，須更積極投入農路維護與修繕，保障農民朋友的通行安全、增加農產運輸，創造更佳的農產經濟環境。

自2019年至今年以來，農業局逐年增加經費編列，挹注非重劃區達12.48億元，除了持續籌編相關預算改善轄內農水路，同時也尋求中央經費資源，自去年迄今，已爭取補助辦理45件山區及平地農路改善計畫，經費約4300萬元，讓老舊農水路能夠煥然一新，居民通行更安全、順暢。