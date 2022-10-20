高端缺失陳時中喊「這句話」 最新網路民調一面倒轟他3字

審計部高端疫苗查核報告直指衛福部前部長陳時中任內5大缺失，YouTuber桃園孫先生19日針對「對於高端缺失，陳時中表示已離開衛福部，有關事情以衛福部說明為準，請問您怎麼看？」進行網路民調，居然高達95%的網友認為陳時中「沒承擔」，更討厭陳時中。

YouTuber桃園孫先生19日針對「對於高端缺失，陳時中表示已離開衛福部，有關事情以衛福部說明為準。請問您怎麼看？」進行網路民調，截至晚上11點，已有6596人投票。高達95%的網友認為陳時中沒承擔，更討厭陳時中；3%的網友則認為陳時中有話直說，更欣賞陳時中；1%選擇「其他」；1%則表示沒意見。

網友紛紛表示，「說什麼我負責，其實根本就不負責」、「沒擔當的時鐘要選台北市長，台北市民三思啊」、「講這話的意思是，他留下的爛攤子就給後面接班的人背嗎？」、「卸任就當沒事，那是不可能的事，負完應該負的責任再滾蛋」、「那不是在他任内做的決定嗎？現在要選台北市長，就要撇清関係嗎？有這種道理嗎？」

審計部針對高端疫苗採購提出5大缺失，包括逾期30日以上未能交貨，衛福部疾管署卻未依約扣罰違約金，都發生在陳時中衛福部長任內，外界質疑衛福部包庇護航高端的種種違失，陳時中撇清回應，「我現在已經離開衛福部，有關於行政的事情，以衛福部說明為主。」國民黨台北市長候選人蔣萬安對此怒嗆：「這不是護航，什麼才是護航？」無黨籍台北市長候選人黃珊珊表示：「陳時中不是最喜歡講『我負責』？所以他所做的事情，他又不負責了嗎？」