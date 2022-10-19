高端疫苗採購價格成謎，外傳1劑破千元，在野黨團質疑中央採購黑箱作業；高端疫苗今以聲明稿方式回應，為建立良好的新冠疫苗研發及生產基礎，累計投入達30至40億元的研發及生產金額，強調「絕非外界誤傳的暴利」。

不過，對於政府採購的平均每劑價格是否破千元，高端並未正面回應，僅根據公佈財務報表指出，新冠疫苗累計銷售「淨額」為新台幣36.2億元。

高端指出，自2020年起至2022年上半年，在2年半的時間內，研發及生產新冠疫苗支出合計達33.5億元，包括投入新冠疫苗研發、臨床試驗費用22.4億元及疫苗之生產成本11.1億元。

高端解釋，新冠疫情來襲之際，與美國國衛院洽談技術移轉，全體員工投入疫苗研發，進行多項臨床前研究及9項人體臨床試驗，迄今公開發表新冠疫苗研究共16篇論文，通過同儕審查發表於國際性期刊的論文10篇，其中，在台灣本土進行的擴大二期臨床研究刊登於全球頂尖生醫專業期刊《刺胳針呼吸醫學》（Lancet Respiratory Medicine），研發成果公開透明。

除研發生產及銷售數字外，高端坦言，2021年獲疫管署4.6億元的研發補助，並取得EUA核准後，也回饋贈送20萬劑疫苗予疫管署。

高端解釋，生技醫藥研發有不確定的風險，為快速因應緊急疫情，各國政府積極扶持並獎勵新冠疫苗研發，例如美國曲速行動提供180億美元的疫苗研發補助、各疫苗廠商亦從其他國家政府取得數億至數10億美元的補助。

台灣國產疫苗廠商規模及資源有限，要與國際大廠開發競爭同類產品已屬不易，高端疫苗在台灣的研發生產及政府採購過程皆合法合規，民眾切勿輕信不實傳言以致產生誤解。