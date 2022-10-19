台灣人赴日入境需接種3劑認可的疫苗，否則需出示PCR陰性證明，但高端未列入認可名單，無黨籍台北市長候選人黃珊珊提議，應由高端公司替民眾出3500元。國民黨台北市長候選人蔣萬安表示，他還是要強烈質疑，當時政府給予EUA，對於高端審查、採購過程必需清楚向國人說明，這當中到底有沒有人謀不臧。

蔣萬安今天拜訪星宇航空時受訪表示，他們在立法院，當時疫情期間政府審查高端EUA就提出很多質疑，當時認為沒有做完三期就給高端緊急使用授權，會讓後來施打高端的民眾出國造成困擾，現在事實證明日本堅持專業，只開放國際認證疫苗，對於施打高端民眾還是必須自費PCR。

蔣萬安表示，他還是要強烈質疑當時政府給予EUA，對於高端審查、採購過程必需要清楚向國人說明，這當中到底有沒有人謀不臧，接下來不管立法院也會有黨團持續追這件事，過程要清楚公開讓民眾了解。

行政院院長蘇貞昌日前確診，媒體詢問，蘇打的是高端是否對保護力存疑，蔣萬安說，希望蘇院長早日康復，這段期間好好休養，高端問題一一浮現，現在事實證明，當時他們很多質疑都是對的，這部分政府必須清楚與國人說明交代。

另外，無黨籍及民進黨台北市長候選人黃珊珊、陳時中為防疫旅館議題槓上，全台第一家防疫旅館前總經理跳出來，稱當時是北市府跟他們討論成立的。

蔣萬安強調，他昨天也說，防疫工作不應該成為政治人物搶功的工具，能夠有今天的防疫成果，都是全民即時做好因應、遵守相關防疫規定，全民共同努力才有今天成果。

他呼籲大家持續關注疫情，不需要把當時防疫工作到底誰先發明、誰先推動，在這個時候提出來。