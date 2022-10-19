美國國務卿布林肯17日表示，北京政府決心在更快時間實現統一，不惜以武力手段達到目標，兩岸氛圍再度變得緊繃，但國民黨仍發賀電給對岸，遭到民進黨抨擊，針對台北上海雙城論壇未來是否舉辦，無黨籍台北市長候選人黃珊珊19日，若有飛彈飛越台北上空、用武力犯台的態度，在這種氣氛之下，連賀電、舉辦雙城論壇都不宜。

黃珊珊上午接受廣播節目《POP撞新聞》專訪，她表示，中華民國是個主權獨立的國家，台北市是首都城市，本該有自信和全世界的國家來往，而雙城論壇當年是從北農開始，由上而下和對岸討論從事務性事務，進行教育、文化、體育交流，北市也其他城市有類似且固定的會談，只是沒有特別的名字，雙城論壇是被放大檢視了。

談及兩岸緊張時是否要舉辦雙城論壇，黃珊珊說，兩國間的和平，若不到最後關頭不要放棄溝通，正是因為雙方體制和認知不同，所以要保留協商、對話空間，表達自身立場，假釋兩邊沒有平等互惠，就可能會受到影響，但總是保留可能性，你說烏克蘭和俄羅斯打仗，他們還是會找地方找和談空間。

黃珊珊表態，雙城論壇原則上要辦，但過程中，北京若表達「不放棄武力犯台、每天打飛彈」時，就必須看實際情況而定，不過會保留溝通管道，不失為負責任的城市、首都，台北應擔起這個責任，至少在中央沒有任何官方溝通管道，但對岸有那麼多台商在大陸、上海學生也多，總是要做服務，台北市在這塊比較務實。