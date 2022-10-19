18日深夜北韓對東岸和西岸外海實施砲擊，對西岸外海發射約100發砲彈，也向東岸外海發射約150發，砲彈落在北方界線（NLL）以北的緩衝區，未落入南韓領海，朝鮮人民軍參謀部發表聲明籲美韓停止軍演中進行的挑釁行為。

據北韓官方《北韓中央通信社》（KCNA）19報導，北韓朝鮮人民軍總參謀部發言人發表如下聲明：繼10月13日至14日之後，敵人於10月18日在軍事分界線沿線地區再次發動軍事挑釁，意圖煽動局勢。9時55分至17時22分，他們在江原道南道鐵原郡前沿地區發射了數十枚多管火箭炮。 由於美韓在前線地區一再進行軍事挑釁，朝鮮半島局勢日益惡化。

朝鮮人民軍總參謀部特別嚴肅地註意到在美韓對北方實施的軍演「護國22」（Hoguk 22）進行之際的挑釁舉動。

為再次發出嚴重警告，朝鮮人民軍東西線部隊於10月18日夜間向東西海方向進行威脅性、警告性的火力打擊，作為強有力的軍事反制措施。 美韓應立即停止肆無忌憚的煽動挑釁，使前線地區的軍事緊張局勢升級。

而據《韓聯社》報導，南韓軍方合同參謀本部今天凌晨（19日）表示，北韓18日深夜對東岸和西岸外海實施砲擊，總共發射了250發砲彈，但落在兩韓依據「九一九軍事協議」劃設的海上緩衝區內北方界線北側，未落入南韓領海。

對此南韓也表示，北韓接連不斷的挑釁嚴重危害朝鮮半島乃至國際社會的和平穩定，南韓對此予以嚴正警告，並強烈敦促北韓立即停止挑釁。