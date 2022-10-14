亞洲相互協作與信任措施會議（CICA）成員國在阿斯塔納峰會正式通過關於將會議轉型為國際組織，這是一個新的體制發展階段，可將提高亞信會議的地位，將加強亞洲在世界事務中日益增長的作用，並將成員國之間的互動提升到一個新的水平。

綜合哈薩克《阿斯塔納時報》（Astana Times）13日報導，亞信成員國經過多次討論並原則上同意，亞信會議已經在事實上作為一個組織運行，亞賽拜然、白俄羅斯（觀察員）、伊朗、哈薩克、吉爾吉斯、巴勒斯坦、俄羅斯、塔吉克、土耳其、烏茲別克等11位國家元首，以及卡達國王的等近50個代表團出席了此次峰會，

多年來，亞信會議的地緣國家範圍不斷擴大。今年的領袖會議決定授予科威特作為亞信成員國的地位，使其成為第28個成員國。「1999年有15個成員國參加會議，現在已經達到28個。這實際上表明，該論壇在亞洲國家和整個國際社會眼中的可信度有所提高， 」哈薩克總統托卡葉夫（Kassym－Jomart Tokayev）對科威特表示祝賀。

土庫曼以觀察員身份加入亞信，對此托卡葉夫表示，已決定與歐亞經濟聯盟（EEU）和東南亞國家聯盟（ASEAN）建立合作關係，而決定將會議轉變為一個組織，是地區領導人會談的首要議題，許多國家表示全力支持。

決議前，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）表示：「我確實希望，隨著亞信轉變為區域性組織，它能夠作為一個寶貴的結構蓬勃發展，為合作鋪平道路，爭取在國際和地區國家中獲得更好的地位。」

這位伊朗領導人表示，重點仍將放在加強安全和政治對話上。 他補充說：「我們相信，依靠深厚的文明背景，亞信成員國可以調整現有的促進和平與安全的方法，並通過外交和互動來引導它。」