全球極負盛名的奢華旅遊雜誌的康泰納仕旅遊者雜誌《Conde Nast Traveler》近日公布2022年讀者之選獎，台北文華東方酒店一舉榮獲2項大獎肯定，包含「亞洲5大頂尖酒店」榜首以及名列「世界最佳酒店」第17名殊榮，現為響應國境解封並回饋全球扇粉的支持，台北文華東方酒店推出「重溫台北之旅」住房專案，連住2晚每房每晚1萬2500元+15.5%起，讓賓客盡享屢獲殊榮的頂級旅宿設施與豪華轎車機場接機服務。

被譽為「旅遊獎最佳之最」的康泰納仕旅遊者雜誌讀者之選獎，是全球旅遊業歷史最悠久且最負盛名的卓越榮譽。這次台北文華東方酒店以99.51的高分，榮獲「亞洲5大頂尖酒店」榜首，該獎項是康泰納仕旅遊者雜誌依據中國、香港、日本、新加坡、東南亞之外的亞洲地區讀者票選心目中的最佳酒店，並名列「世界最佳酒店」第17名。

台北文華東方酒店總經理貝理卡 (Karan Berry) 表示，「我們很榮幸能獲得康泰納仕旅遊者雜誌讀者之選獎頒佈此項殊榮，尤其過去幾年， 因疫情的衝擊，對於所有國際觀光飯店業者來說都相當艱辛，這個獎項給予我們服務團隊最大的鼓勵及肯定。我們將致力傳承文華東方酒店集團享負盛名的經典傳奇式服務，持續為每一位到訪賓客提供稱心滿意的完美服務」。

為迎接國境解封，讓國際旅客感受專屬尊榮的住房體驗，台北文華東方酒店推出「重溫台北之旅」住房專案，連續入住2晚即享有豪華轎車機場接機服務、M.O. Bar迎賓特調，以及加入「尚扇薈」會員可享更多尊寵禮遇，連住2晚、每房每晚1萬2500元+15.5%起，優惠住房限量開放預訂。（不適用於某些特定日期，亦不可與其他優惠合併使用）