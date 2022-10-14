大陸財政部網站14日消息，二十國集團（G20）財長和央行行長會議13日至14日在美國華盛頓以線上線下相結合方式召開。會議主要就全球經濟、國際金融架構、可持續金融、基礎設施投資、國際稅收和金融部門等議題進行了討論。大陸財政部部長劉昆由副部長王東偉陪同，視訊出席會議並發言稱各方應加強宏觀政策協調，防止一些國家政策調整產生嚴重負面外溢效應。

劉昆指出，當前全球經濟形勢更加複雜嚴峻，G20各方應共克時艱、共謀發展、共促合作，堅持真正的多邊主義，推動全球發展倡議落地生根。

一是加強宏觀政策協調，應對通膨、糧食和能源安全等全球性挑戰，防止一些國家政策調整產生嚴重負面外溢效應。

二是廣泛動員發展融資，客觀分析債務脆弱性問題成因，穩妥開展債務處理，世界銀行等多邊債權人和商業債權人也應按照「共同行動、公平負擔」原則開展債務處理。

三是促進基礎設施投資，充分發揮G20凝聚共識和動員資源的作用，提供更多高品質、惠民生、可持續的基礎設施投資。

四是堅持共同但有區別的責任和各自能力原則，在發展框架內推進應對氣候變化國際合作。五是共建公平、可持續的現代國際稅收體系，充分考慮各國國情和各方關切，推進應對經濟數位化稅收挑戰雙支柱方案相關工作。

劉昆表示，中國將堅持穩中求進工作總基調，推動有關政策措施落地顯效，繼續為世界經濟企穩復蘇提供強大動能，為各國提供更廣闊的市場機會。

本次會議由G20主席國印尼主辦。G20成員和特邀國財政部和央行、相關國際組織負責人出席會議。