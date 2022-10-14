德國經濟部在九月提出一項措施，要檢查和過濾所有德國企業對中國的投資，然而業界出現不同聲音。

據經濟部和業界消息人士透露，企業投資計畫很快地會遭到擱置。

讓德國商界領袖惱怒的是，他們沒有獲得足夠的意見徵詢，並且經濟部的提案可能對德國企業產生重大影響。

他們在與經濟部長哈貝克(Robert Habeck)的一場會議上提出反擊。在9月21日的一場視訊會議中，雙方沒有得出結論，但兩名與會者揭露了會議部分內容，顯示出企業高層對政府努力調整對華關係的焦慮。

據兩名消息人士透露，與會者包括化工大廠巴斯夫(BASF)、德意志銀行、西門子等的管理高層。

經濟部拒絕對此次會議提出評論。部長哈貝克所屬的綠黨，長期以來一直主張對中國採取強硬態度。哈貝克在九月曾表示，在貿易問題上將對中採取更強硬態度。

一位與會者和一位政府消息人士表示，經濟部提出的投資審查建議，是為了限制特定技術的轉移，並且避免在某些產業增加對中國的依賴。

德國政界和高層基本上已達成一致性意見，認為德國需要降低對中國的經濟依賴，因為他們擔憂工業間諜、不公平競爭或侵犯人權的行為；中國方面則強烈認為，這些擔憂是沒有根據的。

但商界人士表示，癥結在於明年即將面臨衰退的經濟之時，如何能不造成更大損害，同時之間要減輕對中國的依賴，又不引發北京方面的反彈。

兩位不願透露姓名的與會人士表示，在與部長的會晤中，大型企業領導人試圖明確表示，他們對中國並不幼稚，他們希望擴大在中國的業務，同時加大現有業務的力度。

哈貝克表示，將繼續與工商業界進行對話，並計畫在明年第一季再舉行一次會談。

中國在2016年成為德國最大的單一貿易夥伴，2021年佔德國2.6萬億歐元貿易額的近10%。

但即便是在前總理梅克爾多次訪中期間，蜜月也在逐漸消退中，因為執政的共產黨逐漸加強了對社會和經濟的控制。