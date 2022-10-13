國巨公司握有中華信評授予的長期信用評等twA+，近日宣布準備收購德國公司、卻受到外界異聲，中華信評13日表示，國巨應該可以在不削弱財務風險結構的情況下，從併購案略為獲得業務分散的提高。

國巨（twA+/穩定/twA-1）近日宣布，準備以現金收購德國賀利氏工業集團的高階溫度感測器事業部Heraeus Nexensos，收購總交易金額為7,940萬歐元，約合新台幣24.8億元。國巨預期將於2023年上半年完成。

中華信評指出，此次收購的總交易金額，相較於國巨截至2022年6月30日的新台幣192億元 EBITDA，以及超過新台幣500億元的帳上現金，相信此次交易對國巨借款槓桿的影響有限。

此外，Heraeus Nexensos的營運規模較小，營收不及國巨目前的3％，中華信評認為，此次收購並不會明顯提高國巨的競爭地位。不過，Heraeus Nexensos在高階白金薄膜溫度感測器方面的製造專業，應可提高國巨的汽車與工業應用感測器產品組合的分散性。