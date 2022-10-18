有著「最美性學博士」美稱的許藍方，去年被已婚康姓醫師的正宮提告，遭法院判決賠償50萬元新台幣，事後她堅稱未當小三，不過因上訴曠日廢時，再加上律師費用等因素，決定不上訴，風波總算告一段落。近來，許藍方突然在FB寫下怒氣沖沖的長文，配圖卻是一張露出纖腰的辣照，讓粉絲見到後直喊犯規。

許藍方15日在臉書PO出長文，表示身邊常聽見有人說：「這不就是個清潔工嗎？」、「那不就是個通告藝人而已？」、「還不就是菜市場賣菜的？」，按照她以往的性格應該是不理會繼續做當下的事或掉頭就走，但那天不知怎麼了竟轉頭開砲：「至少他們都很清楚知道自己為何而做，為何而行，你知不知道你在這裡碎嘴的目的到底是什麼？那你又是做什麼的？你有沒有看看自己？」

許藍方進一步怒罵，「知道自己在做什麼的人，比不知自己為何成天八卦謾罵、不明事理的侮辱詆毀別人的人要有尊嚴多了」。不過緊接著，許藍方笑說，她並沒有優雅大器轉身，而是轉頭就跑，事後則自嘲：「可能月經前情緒特別勇猛吧！」，並附上一張優雅的中空自拍照，穿著捲起的白色上衣的她，一截纖腰特別吸睛。

另外，許藍方在文末也坦言，自己不介入別人的行為想法，但當她再度聽到這類言論，一時間無法控制自己，不小心脫口而出。對此，許藍方透露不鼓勵自己這種行為，但她強調有些人就是吃飽太閒：「但我更不喜歡成天管別人的人，人家都沒有管你長得多愛國了，你管人家有沒有守交通規則幹嘛！」

貼文一曝光後，網友也附和許藍方的意見，「有一種極端叫做，要不就一直忍耐，要不就大爆炸」、「這種愛碎嘴的人，就是八卦的由來」、「我愛妳的直率正直」，其他人則把焦點放在身材，大力稱讚：「水噹噹粉甜的笑容」、「健康就是美，許博士加油」、「圖文不符，但我喜歡XD」、「這麼漂亮我會犯規」、「有水哦老師」。